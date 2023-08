Demonstration für Queerness: Zweiter Christopher Street Day in Frankenberg

Mit reichlich 100 Beteiligten hat am Samstag in Frankenberg der zweite Christopher Street Day (CSD) stattgefunden. Er begann am Bahnhof und führte über die Lützelhöhe zum Markt, wo es Redebeiträge und Stände von Organisationen gab. "Queerness gibt es überall, auch in der Provinz. Wir sollten überall sichtbar und laut sein. Egal wo man...