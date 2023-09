Denkmaltag, Dirk Duske und Depeche Mode: Fünf Tipps zum Wochenende in Mittelsachsen

Am Tag des offenen Denkmals kommt man nicht vorbei, aber auch andere Veranstaltungen im Landkreis verdienen am Wochenende einen Besuch. Angebote gibt es wieder reichlich. Wie wäre es damit ...

Das Schloss Sachsenburg hoch über der Zschopau ist zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag sicher eines der gefragtestes Ziele, von 14 bis 17 Uhr werden Führungen angeboten. Immerhin sind in den vergangenen Jahren rund 10 Millionen Euro in das Gebäude geflossen, doch was gebaut wurde, blieb der Bevölkerung bislang verborgen.