Der Februar zwischen Freiberg und Penig endet mit einer feurigen Burlesque-Show

Von Fachvortrag bis Freizügigkeit: „Freie Presse“ liefert Tipps, was in Mittelsachsen stattfindet.

Die Winterferien sind vorbei, auch wenn sich die Jahreszeit dank Schaltjahr um einen Tag länger zieht. Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1 März lässt die Feuerwehr in Hilbersdorf am Freitag den Winter ausklingen. Ab 17 Uhr lädt sie zum Kinderkino ins Gerätehaus und zum gemütlichen Beisammensein.