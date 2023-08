Der Kampf um Frankenberg: Bürgermeisterkandidaten im Rededuell

Der Wahlkampf tritt in die heiße Phase ein: Denn in wenigen Tagen treffen die vier Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in Frankenberg beim Forum der „Freien Presse“ im Stadtpark aufeinander.

Am 22. August treffen die Kandidaten der Frankenberger Bürgermeisterwahl beim Forum der „Freien Presse" im Stadtpark aufeinander. Das Interesse daran ist groß. Bisher haben sich rund 150 Frauen und Männer angemeldet, die das Rededuell der Kontrahenten mitverfolgen wollen. Weitere Anmeldungen sind bis Montag unter...