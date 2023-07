Die Decksfrau und ihr Schiffsführer: Wie ein Paar an der Talsperre Kriebstein den beruflichen Neuanfang wagt

Bereits 1930 startete die Talsperre Kriebstein in ihre erste Saison. Bei Urlaubern und Tagesausflüglern ist Mittelsachsens größtes Naherholungsgebiet am Wasser seither beliebt. „Freie Presse“ widmet ihr und den Gesichtern der Talsperre eine Reihe - mit sommerlichen Zufallsbegegnungen am Wasser.

Unsere erste zufällige Begegnung läuft ganz nach Plan: Es ist kurz nach 10 Uhr, Dagmar und Mirko Arnold sind an Bord der MS „Hainichen“, die fast bereit zum Ablegen ist. Sie ist noch 57 Jahre alt, er noch 59. Zusammen verheiratet sind sie fast 40 Jahre, noch, betonen beide, denn erst am Freitag jährt sich ihr Hochzeitstag und sie haben... Unsere erste zufällige Begegnung läuft ganz nach Plan: Es ist kurz nach 10 Uhr, Dagmar und Mirko Arnold sind an Bord der MS „Hainichen“, die fast bereit zum Ablegen ist. Sie ist noch 57 Jahre alt, er noch 59. Zusammen verheiratet sind sie fast 40 Jahre, noch, betonen beide, denn erst am Freitag jährt sich ihr Hochzeitstag und sie haben...