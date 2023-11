Dieb versucht in Hainichen Rucksack aus Auto zu stehlen: Besitzer stellt ihn

Der Eigentümer des Wagens hörte die Tat und informierte die Polizei.

Hainichen. Auf frischer Tat hat ein Pkw-Besitzer einen Mann mit Diebstahlabsichten in Hainichen ertappt.

Laut Polizei warf ein 18-Jähriger am Freitag gegen 15.20 Uhr in der Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung mit einem Stein die Seitenscheibe eines Pkw Citroën ein, um einen Rucksack zu stehlen, der sich darin befand. Der Besitzer des Autos (31) befand sich in der Nähe. Er hörte den Einbruch, kam zum Auto, stellte den flüchtenden Täter und rief den Notruf. Als die Polizei vor Ort war, wehrte sich der Tatverdächtige. Die Polizisten wurden bedroht und beleidigt.

Eine zweite Person kam hinzu und sagte, ebenso am Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Beide erwartet nun eine Strafanzeige. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro. (fmu )