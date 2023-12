Diebstahl in Leisnig: Ketten, Baggerzange und Greifer weg

Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall.

Leisnig.

Beute im Wert von etwa 7500 Euro haben Diebe auf einer Baustelle in Beiersdorf, einem Ortsteil von Leisnig, gemacht. Die Täter sind zwischen dem 30. Dezember, etwa 11 Uhr, und dem Montag, 4. Dezember, gegen 7.15 Uhr, in eine Baustelle auf der Ortstraße eingedrungen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Täter versuchten, in einen Baucontainer einzubrechen, was misslang. In der Folge entwendeten sie von einem Radlader das Kettengehänge aus der Schaufel sowie eine Baggerzange und einen Schachtgreifer und verschwanden damit. Der hinterlassene Schaden an der Baustelle und den Maschinen fällt mit etwa 50 Euro vergleichsweise gering aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (lk)