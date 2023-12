Diskussion um Reithalle: Altmittweidaer Gemeinderäte enttäuschen Sportler

Aus Sorge, dass Altmittweida das Geld ausgehen könnte, spart der Ort, wo er kann. Die Reitsportler hofften trotzdem auf zusätzliches Geld für ein Bauprojekt. Sie scheiterten am Widerstand der Räte.

Gelingt es, mit Argumenten für den Bau einer Reithalle in Altmittweida die Gemeinderäte von ihrem selbst verordneten Sparkurs abzubringen? Diese Frage stand während der Ratssitzung am Montagabend in Raum. Die Reitsportler hofften auf 25.000 Euro zusätzlich aus der Gemeindekasse.