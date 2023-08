Döbeln: Dieb bedroht Verkäuferin mit dem Messer

Erst bediente sich der Mann an der Ware aus den Regalen des Einkaufsmarktes, drohte dann dem Personal und flüchtete schließlich. Zugetragen hat sich der Vorfall laut Polizeidirektion Chemnitz am Freitag gegen 20 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Döbeln. Ein unbekannter Tatverdächtiger steckte Ware aus den Regalen...