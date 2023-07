Ein 38-Jähriger bei Unfall verletzt - ein anderer Wagen ist auf der A 4 bei Hainichen auf sein Auto aufgefahren

Hainichen.

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 38-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 18. Juli, auf der Autobahn 4 bei Hainichen. Das berichtete die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 13.35 Uhr in Fahrtrichtung Chemnitz. Ein 60-jähriger Mann war zu der Zeit auf der linken Fahrspur in dieser Richtung mit seinem Volvo unterwegs. Vor ihm fuhr der 38-Jährige mit einem Volkswagen. Vor den beiden Auto staute sich der Verkehr. Der VW-Fahrer hielt auf Höhe des Parkplatzes „Rossauer Wald“ verkehrsbedingt an. Der Volvo-Fahrer fuhr auf den VW, wobei der 38-Jährige die Verletzungen davontrug. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. (lk)