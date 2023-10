Ein 85-Jähriger ist in Frankenberg mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto gekracht

Der Mann im Volkswagen hat leichte Verletzungen erlitten.

Frankenberg.

Ein Mann im Alter von 85 Jahren hat bei einem Verkehrsunfall in Frankenberg leichte Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist am Sonntag, 15. Oktober, gegen 20.15 Uhr passiert. Der 85-jährige Mann war zu dieser Zeit mit seinem Volkswagen unterwegs. Er fuhr auf der Altenhainer. Der Mann verlor jedoch dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrbahnrand war ein BMW geparkt. Der VW stieß gegen den geparkten Wagen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 85-Jährige die leichten Verletzungen zu. So schilderten die Polizeibeamten den Hergang des Unfalls. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. (lk)