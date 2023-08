Ein Autofahrer soll auf der A 4 bei Hainichen einen VW abgedrängt haben, der kracht gegen Warnbaken

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der auf der A 4 bei Hainichen rechts überholt und einen VW abgedrängt haben soll. Der VW eines 30-Jährigen fuhr daraufhin gegen vier Baken einer Baustellenabsicherung, so die Beamten. Der 30-Jährige war mit seinem schwarzen VW am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Richtung Chemnitz unterwegs. Das unbekannte Auto...