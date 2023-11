Ein Leben für die Feuerwehr: Landkreis Mittelsachsen ehrt erfahrene Brandschützer

Im prunkvollen Saal „Goldener Löwe“ in Hainichen sind am Freitagabend rund 150 Feuerwehrleute für treue Dienste ausgezeichnet worden. Einige Kameraden tragen schon seit 60 Jahren die Uniform.

Traditionell im November holt der Landkreis Mittelsachsen langjährige Mitglieder der Feuerwehr ins Rampenlicht. Insgesamt 263 Kameradinnen und Kameraden, die in diesem Jahr ein Jubiläum bei der Feuerwehr haben, erhalten das Ehrenzeichen am Band. Am Freitagabend wurden im städtischen Festsaal „Goldener Löwe“ in Hainichen bereits 151...