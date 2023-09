Ein Mann lässt auf Markt in Mittweida vor Kind die Hose runter

Die Polizei ermittelt gegen einen 74-Jährigen. Der Begleiter des Kindes wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mittweida.

Ein Mann hat am Dienstag, 5. September, in Mittweida auf dem Marktplatz die Hose heruntergezogen. In diesem Augenblick lief gerade ein Kind, das sich augenscheinlich in Begleitung eines anderen Mannes befand, an ihm vorüber. Das hat die Polizei berichtet. Passiert ist dieser Akt von Entblößung gegen 7.50 Uhr. Zeugen des Geschehens hatten daraufhin die Polizei gerufen. Die alarmierten Beamten machten schließlich den von Zeugen beschriebenen Tatverdächtigen ausfindig, einen 74-jährigen Mann. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurden Ermittlungen aufgenommen. Nun bitten die Beamten noch den unbekannten Mann, in dessen Begleitung sich das Kind befand, sich bei der Polizei zu melden. (lk)