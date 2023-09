Ein Pokémon auf dem Quad: Suche nach Pikachu führt nach Hainichen

Wer schon mal was von Pokémon gehört hat, kann mit Pikachu etwas anfangen. Wer in Hainichen und Umgebung unterwegs ist, wird früher oder später auch mit ihm Bekanntschaft machen: Pikachu fährt nämlich Quad!

Der Blick in den Rückspiegel sorgt für Verwirrung. Da nähert sich doch tatsächlich Pikachu von hinten. Wenig später steht es an der Ampel in Hainichen neben mir: Ein ausgewachsenes gelbes Pokémon auf einem Quad. Rundherum zücken die Fußgänger ihre Handys. Pikachu hebt den Daumen, er genießt die Aufmerksamkeit.