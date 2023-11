Ein Tag nach Loriot: Volksbank Mittweida ist 100 Jahre alt

Mittweida ist der Sitz der größten Genossenschaftsbank in Sachsen. Für rund 50.000 Kunden ist die Volksbank mit mehr als 200 Mitarbeitern präsent und betreibt neun Filialen. Zum Jubiläum gibt es noch einige Geschenke zu verteilen, nicht nur für Mitglieder.

Mittweida. Nur einen Tag nach Loriots 100. Geburtstag kann auch die Volksbank Mittweida auf eine ebenso lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am 13. November 1923 in Zeiten der Inflation vom gewerblichen Mittelstand als Kreditgenossenschaft gegründet, hat sie sich zu einer der innovativsten und erfolgreichsten Volksbanken in Deutschland entwickelt. In Zahlen heißt das: Rund 50.000 Kunden, fast 16.000 Mitglieder und neun Geschäftsstellen. Die gibt es in Mittweida, Rochlitz, Penig, Geringswalde, Hainichen, Frankenberg, Erlau, Waldheim und Lunzenau.

Mit Stand vom 31. Oktober 2023 beträgt die Bilanzsumme rund 3,4 Milliarden Euro. Vergleich: Die Sparkasse Mittelsachsen gibt für das Jahr 2022 etwa 3,6 Milliarden Euro an. 1991 lag die Bilanzsumme der Volksbank umgerechnet noch bei etwa 100 Millionen Euro. "Wir sind heute die größte Volksbank in ganz Sachsen und Thüringen", erklärt Vorstand Prof. Leonhard Zintl. "Unsere 100-jährige Reise wäre ohne das Vertrauen und die Unterstützung unserer Mitglieder und Kunden nicht möglich gewesen." Und das sind auch die von Loriot in seinem Sketch benannten Kleinsparer. Rund 4500 von ihnen haben schon das Angebot einer Geschäftsstellentour in einer der Filialen genutzt, wo es Jubiläumsgeschenke und Aktivitäten für alle Altersgruppen gab und gibt.