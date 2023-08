Ein Vierteljahrhundert Pflege: Ist der „Zwirnereigrund“ in Mittweida und Erlau ein Modell für die Zukunft?

Von der Brache zum Heim: Seit 25 Jahren wird in dem Sozialen Zentrum versucht, den Bedürfnissen von pflegebedürftigen Menschen gerecht zu werden. Wie gelingt das in einer Gesellschaft, die auch in Mittelsachsen immer älter wird?

Aus einem ehemaligen Fabrikgebäude ist ein Wohnort geworden: „Es war eine Industriebrache“, erinnerte sich Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) anlässlich des Jubiläums am Mittwoch, wie es einst auf dem Gelände des Sozialen Zentrums „Zwirnereigrund“ an der Burgstädter Straße aussah. Aus einem ehemaligen Fabrikgebäude ist ein Wohnort geworden: „Es war eine Industriebrache“, erinnerte sich Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) anlässlich des Jubiläums am Mittwoch, wie es einst auf dem Gelände des Sozialen Zentrums „Zwirnereigrund“ an der Burgstädter Straße aussah.