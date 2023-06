Einbrecher stehlen in Hainichen ein E-Bike und ein Mountainbike

Einbrecher haben sich in dem Zeitraum zwischen dem Dienstagvormittag und dem Donnerstag gegen Mittag in Hainichen ein Mehrfamilienhaus am Oberen Stadtgraben zum Ziel ihrer kriminellen Taten genommen. Sie sind in einen Keller eingedrungen und haben dort Beute gemacht. Das teilte die Polizei mit. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen 10.30 Uhr am...