Einbrüche: Wie ein Frankenberger Lokal zum Wiederholungsfall wurde

Über das Fenster drangen Einbrecher am Wochenende in ein Lokal in der Gutenbergstraße ein. Das passierte nicht zum ersten Mal. Der Geschäftsführer zieht nun Konsequenzen.

