Elsterbluesband setzt Frankenberg unter Strom

Der Sohn von Renft-Legende Pjotr Kschentz ist dabei, wenn am 10. Februar die Tenne-Konzerte in Frankenberg starten. Koma Kschentz gehört zur Elsterbluesband. Und die bringt Stimmung ins Welt-Theater.

Covern heißt nicht nachspielen. Den Beweis dieser These treten am Samstag ab 20 Uhr Rik „Paul“ Ullrich (Gitarre und Gesang), Sandrino Scherbaum an Blues Harp und Slidegitarre und Schlagwerker Koma Kschentz an. Die Musiker sind das, was man Rampensäue nennt. Nicht nur in ihrer Heimat Leipzig lassen sie die Wände wackeln. Nun also startet mit...