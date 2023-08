Elternforum in Mittweida: Wenn das Kind Bauschmerzen hat

Mittweida.

Chronische oder wiederkehrende Bauchschmerzen im Kindes- und Jugendalter gehören zu den häufigen Vorstellungsgründen in der kinder- oder hausärztlichen Praxis. Manchmal wird der Leidensdruck so groß, dass die Alltagsgestaltung nur eingeschränkt möglich ist und der Schulbesuch leidet. Diesem Thema widmet sich ein Elternforum in Mittweida. "Erfreulich ist, dass nur wenige Kinder und Jugendliche ein ernsthaftes körperliches Problem haben. Dennoch sollten die Beschwerden ernst genommen und abgeklärt werden", sagt Kinder-Gastroenterologe Dr. med. Norman Händel. Im Elternforum möchte er zu Warnsymptomen und den diagnostischen Möglichkeiten beraten. (bp)