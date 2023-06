Energiewende-Diskussion mit Ministerpräsident Kretschmer, Bundeswehr-Gelöbnis in Frankenberg: Was bringt die Woche in Mittelsachsen?

Kontroverse Themen werden diese Woche in Mittelsachsen diskutiert. In Mittweida geht es um Nachhaltigkeit, in Freiberg um Gesprächskultur, in Frankenberg um die Rolle der Panzergrenadiere.

Ein Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist am Mittwoch in Mittweida möglich. Studierende, Schülerinnen und Schüler diskutieren mit ihm über das Thema "Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von Politik und Wissenschaft". Es geht unter anderem darum, wie die Energiewende umgesetzt werden kann. Beginn ist 18 Uhr im Zentrum für Medien...