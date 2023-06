Erneut Protest gegen „Containerdorf“ in Mittweida

Mittweida.

An einer von der Kleinstpartei „Freie Sachsen“, die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, angemeldeten Versammlung in Mittweida haben am Mittwochabend insgesamt 31 Personen teilgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge. Die Versammlung war unter dem Motto: „Nein zu Containerdorf in Mittweida“ mit 30 erwarteten Teilnehmern angemeldet worden. Es waren zuvor auch Flyer in der Stadt verteilt worden. Nach einer Kundgebung auf dem Markt folgte ein Umzug unter anderem über Weberstraße, Burgstädter und Chemnitzer Straße. Es seien laut dem Polizeisprecher durch die eingesetzten Beamten vor Ort keine relevanten Ereignisse oder Verstöße festgestellt worden. (jl )