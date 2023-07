Erneut Protest wegen Asylwohnungen in Frankenberg

Erneut wurde Frankenberg am Donnerstagabend Schauplatz einer Demonstration gegen Wohnungen für Asylsuchende in der Stadt. Es mangelt weiter an Antworten auf einige Fragen.

Die als rechtsextrem eingestuften „Freien Sachsen" mobilisierten laut Polizeiangaben circa 85 Teilnehmer für ihre Demonstration am Donnerstagabend. Die gut einstündige Veranstaltung unter dem Motto „Keine Asylbewerber in Frankenberg" verlief ohne Zwischenfälle.