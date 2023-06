Es geht auch ohne Bergstadtfest: Fünf Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen

Abkühlung und Erfrischung garantieren können auf jeden Fall die Feuerwehren im Landkreis, die am Wochenende mit einigen Veranstaltungen aufwarten. In Böhrigen (Gemeinde Striegistal) beginnt am Samstag 13 Uhr das 23. Feuerwehrfest mit Vorführungen, dem Auftritt der Kita, Lampionumzug und Tanz am Abend. In Linda lädt die Feuerwehr am Samstag ab...