Expansion im Gewerbegebiet: Striegistal will neuen Wohnraum schaffen

Striegistal baut vor. Im Gewerbegebiet Berbersdorf werden weitere Flächen vermarktet. Es entstehen Arbeitsplätze. Damit wächst die Nachfrage nach Wohnraum. Für diesen ebnet der Gemeinderat den Weg.

Diese Nachricht ließ aufhorchen: Edeka hat sich weitere elf Hektar Fläche in Berbersdorf gesichert. Die Unternehmensgruppe will dort nach eigener Aussage perspektivisch ein Logistikzentrum für den Umschlag von Getränken errichten. Die Expansion zielt in eine bestimmte Richtung. „Wir haben uns das Grundstück gesichert“, sagte unlängst...