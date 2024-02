Fahrer bleibt mit Auto in einem Feld bei Striegistal stecken

Der 27-Jährige hatte offenbar getrunken und musste seinen Führerschein abgeben

Striegistal.

Ordentlich Alkohol getrunken hatte ein junger Mann, der am Sonntag mit seinem Auto in einem Feld im Striegistaler Ortsteil Mobendorf feststeckte. Der 27-Jährige war nach Erkenntnissen der Polizei gegen 5 Uhr morgens mit einem Pkw Audi aus Richtung Bockendorf in Richtung Riechberg über das Feld gefahren und dabei im Bereich Riechberger Straße (S 205)/Amtsweg stecken geblieben. Am Auto entstand offenbar kein Schaden. Der 27-Jährige blieb unverletzt, musste sich aber dennoch einem Arzt vorstellen – zur Blutentnahme. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der 27-Jährige musste seinen Führerscheine abgeben und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (bp)