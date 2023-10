Fahrradclub plant Protest: Wie geht es mit dem Striegistalradweg weiter?

Der ADFC will mit einem Banner den Weiterbau der Radstrecke durch das Striegistal fordern. Zu den vorliegenden Planungen gibt es in der nächsten Woche auch eine Beratung in Chemnitz.

Plakate sind am Viadukt über der Mittweidaer Straße in Hainichen immer wieder zu finden. Mal sind es Liebeserklärungen, mal Werbebotschaften. Am Dienstag soll dort nun ein Banner aufgehangen werden, mit dem der Weiterbau des Striegistalradweges gefordert wird.