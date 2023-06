Fahrradfahrer unter Drogen stößt in Frankenberg gegen Auto - verletzt

Frankenberg.

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag in Frankenberg auf ein anderes Auto gefahren, gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall war gegen 9.55 Uhr passiert. Der 37-Jährige war mit seinem Rad auf der Schlossstraße in Richtung Hainichener Straße unterwegs. Eine 50-jährige Frau fuhr mit einem Skoda vor ihm. An einem Kreisverkehr stoppte die 50-Jährige ihr Auto, wobei der 37-jährige Radler auf das Heck des Skoda stieß, schilderten die Beamten. Die Polizei unternahm mit dem Mann einen Drogenvortest, der auf Amphetamine anschlug. Nun wird gegen den Radler wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1500 Euro. (lk)