Ferientipp: Nach dem Training kommt das Battle der Breakdancer

Dieses Ferienangebot ist so besonders wie das Haus, in dem die Kinder und Jugendlichen ab heute was erleben können. Die Breakdancer-Truppe der Broken Beat Crew (BBC) organisiert wieder ihr Sommercamp. Basislager ist das Welt-Theater, der bunte Hund unter den Kinos der Region, in dem Gäste nicht nur Filme erleben können.