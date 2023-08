Festwoche in Hainichen: Zehn Jahre Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule

Die erste Schulwoche nach den Sommerferien ist an der Hainichener Oberschule mit einem Jubiläum verbunden. Gefeiert werden zehn Jahre Friedrich-Gottlob-Keller Oberschule. Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 und dem Komplettumzug der Bildungseinrichtung in das neue Schulzentrum mit zwei miteinander verbundenen Häusern am Lutherplatz wurde die...