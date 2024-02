Feueralarm in Mittweida: Gezielte Anschläge oder nur Zufälle?

Die Feuerwehr in Mittweida wird immer wieder zu brennenden Müllcontainern gerufen. Gibt es womöglich einen Zusammenhang? Handelt es sich gar um Brandstiftung, oder ist es nur Zufall?

Wenn es in Mittweida mal brennt, dann ist - gefühlt - immer ein Müllcontainer oder eine Mülltonne betroffen. Die ersten brannten bereits wieder an Neujahr: Nachdem in der Nacht noch Reste von Feuerwerk für die ersten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt hatten, führte der dritte am Morgen kurz vor 10 Uhr zur Lauenhainer Straße.