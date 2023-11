Firmen aus Mittelsachsen machen mit beim Reparaturbonus

In Sachsen ist jetzt der landesweite Reparaturbonus gestartet. Bürger können per Online-Formular sparen, wenn sie defekte Geräte reparieren lassen, statt sie zu entsorgen. Im Symbolbild werden an einem Kaffee-Vollautomaten in einer Werkstatt elektronische Messgrößen ermittelt. Bild: Sebastian Willnow/dpa-Bildfunk/Archiv