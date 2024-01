Frankenberg: Angetrunken und Unfallflucht - Führerschein ist futsch

Nachdem sie betrunken einen Unfall verursacht hat und danach weiterfuhr, musste eine Ukrainerin ihren Führerschein abgeben. Und wie ist der Versicherungsschutz für Autos aus ihrem Heimatland geregelt?

Eigentlich sollte eine 38-jährige Ukrainerin mit Wohnsitz in Mittelsachsen am 17. Januar vor dem Amtsgericht in Döbeln stehen. Doch der Termin wurde aufgehoben, teilte Richter Wolfgang Dammer mit. Weitere Mitteilungen machte er nicht. Die Chemnitzer Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart erklärte: Gegen die Person wurde ein Strafbefehl wegen...