Frankenberg: Bald Parken am Markt per App bezahlen?

Für seinen neuen Parkautomaten am Markt plant Frankenberg die Einführung einer Bezahlung per App. Ein Anbieter hat dabei die Nase vorn.

Als Ersatz für den alten hat die Stadt einen neuen Parkautomaten auf dem Markt aufstellen lassen. Da Zahlungen per Karte zusätzliche Gebühren kosten würden, nimmt das Gerät nur Münzen an. Zusätzlich will das Rathaus eine Bezahlung per App anbieten. Dafür ist auch der Hauptausschuss.