Frankenberg bekommt neuen Supermarkt in der Innenstadt

Nur 250 Meter vom Markt entfernt will ein Investor einen neuen Supermarkt errichten. Die Stadt verkauft dafür Grundstücke und nimmt eine gute halbe Million Euro ein. Einen Haken gibt es noch.

Was haben Hainichen, Flöha und Niederwiesa, Frankenberg aber nicht? Genau, einen Edeka-Markt. Ausgerechnet der Marktführer in der Region ist bislang in der Stadt nicht vertreten. Zum Ende 2021 hatte die Handelsgesellschaft Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen ihren Marktanteil auf 20,5 Prozent gesteigert.