Frankenberg: Fleischeslust in der Stadtgalerie

Fleischeslust ist eine der größten Triebfedern der Menschheit. Dieser Energie widmen sich Patricia Huck und Lichtblau in der neuen Schau „Carne vale“.

In der neuen Ausstellung am Baderberg 16 zeigt der Künstler Lichtblau Holzschnitte, in denen er lustvolle Fragen zur menschlichen Existenz stellt. „Ich möchte nicht die Rätsel der Welt lösen, ich möchte ihnen einige hinzufügen!“, so das Schaffensmotto des Künstlers. Die Ausstellungsmacher finden, dass die Arbeiten seiner Chemnitzer...