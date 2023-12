Frankenberg: Mit mehr als 1,5 Promille in den Graben gefahren

Ein 37-Jähriger ist mit seinem Auto im Ortsteil Dittersbach von der Straße abgekommen.

Frankenberg.

Ein 37-Jähriger ist am Sonntag, 3. Dezember, im Frankenberger Ortsteil Dittersbach mit seinem Wagen in den Straßengraben gefahren. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte kurz vor 18 Uhr. Der 37-jährige Mann war zu dieser Zeit mit seinem BMW auf der Äußeren Hainichener Straße (B 169) in Richtung Hainichen unterwegs. Dabei kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Graben stehen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzungen zog sich der 37-Jährige bei dem Unfall nicht zu. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille, so die Beamten. Er musste den Führerschein abgeben. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte. (lk)