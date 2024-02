Frankenberg: Was sucht die Polizei in der Lerchenstraße?

Am Morgen, gegen 6 Uhr, fuhren mehrere Einsatzfahrzeuge an der Lerchenstraße vor. Bei Facebook sorgte das für Erregung. Was steckt dahinter?

Eine Wohnung in der Lerchenstraße wurde am Mittwoch durchsucht. Das geschah im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, so Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz. Federführend war das Fachkommissariat der Chemnitzer Kriminalpolizei, sagte der Sachbearbeiter...