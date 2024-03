Frankenberg: Wer fuhr das blaue Unfallauto?

Nach einem Verkehrsunfall in Frankenberg sucht die Polizei den Fahrer eines blauen Pkw. Er hat einen hohen Sachschaden verursacht, fuhr aber weiter.

Frankenberg.

Die Polizeidirektion Chemnitz sucht nach einem unbekannten Fahrer. Am 28. Februar ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf der Äußeren Freiberger Straße Höhe Hausnummer 22 b ein Verkehrsunfall. Dabei entstanden Schäden an der linken Fahrzeugseite eines geparkten, grauen Pkw BMW. Bei diesem stand zum Unfallzeitpunkt die hintere linke Tür offen. Ein stadtauswärts fahrender blauer, kleiner bis mittelgroßer Pkw blieb mit der rechten Fahrzeugseite an der offenen Tür hängen. Am BMW entstand Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Unfallverursacher verlor seinen rechten Außenspiegel und weist vermutlich weitere Schäden an der rechten Fahrzeugseite auf. Um Hinweise bittet die Polizei unter 03727 980-0 beim Revier Mittweida. (dahl)