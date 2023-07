Frankenberger Abiturientin hat ein Händchen für Hund, Katze, Maus

Helene Römer möchte Tierärztin werden. „Und zwar schon fast immer“, wie Ute Hirth, ihre Tutorin am Luthergymnasium, sagt. In der Grundschule sympathisierte sie wohl kurzzeitig auch mit dem Lehrerberuf, „weil man da so schön an die Tafel schreiben kann“. Aber schließlich schlug das Pendel eben doch zugunsten der Tiere aus.