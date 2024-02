Frau sexuell bedrängt in Hainichener Geschäft

Der Täter soll an seinem Geschlechtsteil gespielt und die Mitarbeiterin des Geschäfts bedroht haben.

Hainichen.

Ein Mann soll am Donnerstag, 15. Februar, zwischen 7.35 und 7.45 Uhr in einem Geschäft in Hainichen eine Frau sexuell bedrängt haben, so die Polizei. Die Mitarbeiterin des Ladens hat Anzeige erstattet. Der Mann hatte das Geschäft betreten und an seinem Geschlechtsteil sexuelle Handlungen vorgenommen. Er habe anzügliche Bemerkungen gemacht, die Frau bedroht und sei verschwunden, so die Beamten. Der Mann sei etwa 1,70 Meter groß, schlank und etwa 40 Jahre alt. Er sprach akzentfrei Deutsch und hat einen hellen Teint. Er trug eine grüne Jacke, blaue Jeans und eine graue Wollmütze. Das Gesicht war durch eine weiße Maske teils verdeckt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. (lk)