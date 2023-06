Fünf gute Gründe für die Fête de la Musique

Am längsten Tag des Jahres gibt es in der Region auch die größte musikalische Vielfalt – und das zum Nulltarif. Konzerte gibt es am Mittwoch in Mittweida, Hainichen und Bockendorf.

Am Mittwoch ist nicht nur Sommersonnenwende und damit der längste Tag des Jahres. Zum Sommeranfang gibt es auch in der Region mehrere Angebote innerhalb der Fête de la Musique. Das ist ein europaweites Musikfest mit Wurzeln in Paris. Es findet bereits zum 41. Mal statt. Nachdem es zunächst vor allem Angebote in Chemnitz gab, waren im Vorjahr... Am Mittwoch ist nicht nur Sommersonnenwende und damit der längste Tag des Jahres. Zum Sommeranfang gibt es auch in der Region mehrere Angebote innerhalb der Fête de la Musique. Das ist ein europaweites Musikfest mit Wurzeln in Paris. Es findet bereits zum 41. Mal statt. Nachdem es zunächst vor allem Angebote in Chemnitz gab, waren im Vorjahr...