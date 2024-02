Gastwirte in Mittweida verzweifelt: Es fehlen Köche und Kellner

Das „Talgut“ in Lauenhain sucht seit zwei Jahren einen Koch. Auch „Mittweidas Stube“ braucht neue Mitarbeiter. Doch die Lage ist prekär - und das nicht nur in Mittweida.

110 Mal - so oft haben Freunde und Bekannte den verzweifelten Aufruf, den Yvette Mettendorf am Freitag bei Facebook gepostet hat, auf ihren eigenen Profilen geteilt. Die Wirtin der Gaststätte „Zum Talgut“ in Lauenhain sucht seit inzwischen zwei Jahren einen Koch, der bei ihr arbeiten möchte - doch bislang ohne Erfolg. Nun macht sie sich...