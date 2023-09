Geburtsklinik in Mittweida gewährt Einblicke

Das Interesse war groß – zahlreiche Besucher kamen zum Tag der offenen Kreißsaaltür.

Mittweida.

Zahlreiche Besucher, darunter eine Vielzahl werdender Eltern, haben am Samstag die Gelegenheit genutzt, um sich beim Tag der offenen Kreißsaaltür im Mittweidaer Krankenhaus über die Geburtshilfe zu informieren. Wie sich zeigte, suchen manche Schwangere und ihre Partner gezielt nach einer Alternative zu den großen Geburtskliniken. Andere wiederum sahen sich nicht nur den Geburtssaal sowie die Entbindungs- und Kinderstation an, sondern wollten das Team kennenlernen. Auch Elisabeth Krämer, selbst LMK-Mitarbeiterin, war mit Mann Paul Schreiber und Sohn Erwin vor Ort, um dem Jungen zu zeigen, wo er einst zur Welt kam. Seit dem Aus der Geburtsklinik in Leisnig verzeichnet die LMK pro Jahr rund 500 Geburten. (hö)