Gefahr auf dem Eis: Wie sicher sind Teiche in Mittweida und Frankenberg?

Auf dem Schwanenteich in Mittweida sind Eisläufer und Spaziergänger unterwegs. Verbotsschilder gibt es nicht, aber auch keine Freigabe. Vorsicht ist auch beim Schilfteich in Frankenberg geboten.

Winteridylle pur: Ein zugefrorener Teich mitten in der Stadt, Dutzende Leute auf dem Eis, einige mit Schlitten, viele mit Schlittschuhen. Und „an Land“ können die Ausflügler heiße Getränke und Bratwurst genießen. So geschehen am Sonntag am und auf dem Schwanenteich in Mittweida. Am Dienstag schnallten sich dort vor allem Studenten die...