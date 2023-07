Geld und Gold in Frankenberg und Hainichen gestohlen

Frankenberg/Hainichen.

Trickdiebe haben am Samstag in Hainichen und Frankenberg ältere Frauen um Geld und Schmuck gebracht, so die Polizei. Ein Fall passierte an der Kopernikusstraße in Frankenberg. Ein Mann klopfte an der Tür einer Seniorin und hielt ihr eine Unterschriftenliste für Spenden hin. Als die Frau einen Stift holte, stand der Mann in der Wohnung. Später fiel der Frau auf, dass Goldschmuck fehlte. Der Schaden: mindestens 1000 Euro. Den Mann beschrieb die Seniorin als bis 1,80 Meter groß und bis 30 Jahre alte, mit dunkler Hautfarbe. Ein weiterer Fall trug sich an der Thomas-Müntzer-Siedlung in Hainichen zu. Dort hatte ein Täter Geld gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen. (lk)