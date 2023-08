Gemeinsam gesund und aktiv: Laufen für Körper und Seele

Premiere im Sportforum an der Pflaumenallee in Hainichen: 110 Starter beim Lauf für seelische Gesundheit

Beim ersten Gesundheitstag am Mittwoch im Sportforum an der Pflaumenallee in Hainichen ging es nicht um sportliche Rekorde. Der Höhepunkt war der siebte „Lauf für seelische Gesundheit“ in Mittelsachsen, an dem sich rund 110 Läufer aller Altersgruppen beteiligten. Beim Lauf konnte die Länge frei gewählt werden, angefangen bei einer...