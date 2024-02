Gerichtsstraße in Hainichen nun wieder frei

Der Wasserzweckverband Hainichen hat eine Trinkwasserleitung reparieren lassen. Dabei gab es Probleme, die für eine längere Bauzeit gesorgt haben.

Die Gerichtsstraße in Hainichen ist seit Donnerstagabend wieder durchgängig befahrbar. Am Montag war die Fahrbahn unmittelbar an der Einmündung zur Mittweidaer Straße komplett aufgegraben worden. Der in Hainichen ansässige Wasserzweckverband ZWA musste dort eine Trinkwasserleitung reparieren. „Der Untergrund hatte sich nach dem Öffnen als...