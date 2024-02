Gerüchteküche in Hainichen brodelt: So geht es mit Schmiedelandhaus und „Apotheke im Park“ weiter

Zwei Vollsperrungen der Bundesstraße und ein Hochwasser hat das Schmiedelandhaus Greifendorf überstanden. Dann kam Corona. Und seit einigen Wochen gibt es Spekulationen über ein Ende der Gastronomie.

Gastronom Norbert Hohmann hat im Schmiedelandhaus in Greifendorf den besten Monat Januar hinter sich, seit er dort mit seiner gehobenen Küche die Plätze im historischen Fachwerkhaus an der B 169 füllt. Und das war der 11.11.2011. Seitdem ist der 42-Jährige mit seinem Lokal Mieter in der Schmiede, die 1651 erstmals urkundlich erwähnt wurde....